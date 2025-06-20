Las guerreras k-pop
KPop Demon Hunters
Country
USA
Runtime
1 hour 35 minutes
Production year
2025
Online premiere
20 June 2025
World premiere
20 June 2025
Budget
$100,000,000
Worldwide Gross
$18,000,000
Production
Creative BC, Netflix, Sony Pictures Animation
Also known as
KPop Demon Hunters, Las guerreras k-pop, Guerreiras do K-Pop, Kpop 獵魔女團, K-pop demonų medžiotojos, K-pop démonvadászok, K-Pop İblis Avcıları, K-Pop 猎魔女团, K-Pop: Demonjägarna, K-popowe łowczynie demonów, Keipab Demon Heonteoseu, KPop κυνηγοί δαιμόνων, Kpop: Demonjegerne, KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ, Les guerrières de la K-pop, Pemburu Iblis KPop, Кей-поп-охотницы на демонов, Кейпоп-мисливиці на демонів
Блин, а классный мультфильм ведь, там хорошая графика, стиль, песни, но ЛИЧНО Я (после просмотра трейлеров) ожидала чего то более… Read more…