Poster of Las guerreras k-pop
Synopsis

When K-pop superstars Rumi, Mira and Zoey aren't selling out stadiums, they're using their secret powers to protect their fans from supernatural threats.
Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2025
Online premiere 20 June 2025
World premiere 20 June 2025
Budget $100,000,000
Worldwide Gross $18,000,000
Production Creative BC, Netflix, Sony Pictures Animation
Also known as
KPop Demon Hunters, Las guerreras k-pop, Guerreiras do K-Pop, Kpop 獵魔女團, K-pop demonų medžiotojos, K-pop démonvadászok, K-Pop İblis Avcıları, K-Pop 猎魔女团, K-Pop: Demonjägarna, K-popowe łowczynie demonów, Keipab Demon Heonteoseu, KPop κυνηγοί δαιμόνων, Kpop: Demonjegerne, KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ, Les guerrières de la K-pop, Pemburu Iblis KPop, Кей-поп-охотницы на демонов, Кейпоп-мисливиці на демонів
Director
Chris Appelhans
Chris Appelhans
Maggie Kang
Maggie Kang
Cast
Arden Cho
Arden Cho
May Hong
May Hong
Ji-young Yoo
Ji-young Yoo
An Hyo-seop
An Hyo-seop
8.6
Rate 22 votes
7.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  47 In the Action genre  18 In the Adventure genre  18 In the Animation genre  11 In films of USA  30
Lera Karikova 20 June 2025, 21:07
!Спойлеры!
Блин, а классный мультфильм ведь, там хорошая графика, стиль, песни, но ЛИЧНО Я (после просмотра трейлеров) ожидала чего то более… Read more…
Lera Karikova 20 June 2025, 21:16
А если насчет того, стоит смотреть мультфильм или нет, то я скажу - стоит. Я сама бы даже после просмотра сходила бы на него в кинотеатр. Это… Read more…
Las guerreras k-pop - trailer
Las guerreras k-pop Trailer
