Poster of Bob Trevino Likes It
1 poster
Kinoafisha Films Bob Trevino Likes It

Bob Trevino Likes It

Bob Trevino Likes It 18+
Synopsis

Lily Trevino unexpectedly befriends an online stranger who shares her self-centered father’s name. This new Bob Trevino’s support could transform her life.
Country USA
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2024
Online premiere 10 June 2025
World premiere 10 June 2025
Release date
2 October 2025 Croatia 12
Worldwide Gross $976,481
Production Laymon's Terms, Five By Eight Productions, Purple Intuition
Also known as
Bob Trevino Likes It, Aprovado Por Bob Trevino, Bob Trevino 'Assa Lakh Like, Um Pai para Lily, Un 'like' de Bob Trevino, Un mejor papá, Боб Тревино поставил лайк, Боб Тревіно ставить лайк
Director
Tracie Laymon
Cast
Barbie Ferreira
John Leguizamo
French Stewart
Lauren «Lolo» Spencer
Rachel Bay Jones
Cast and Crew

Film rating

7.5
Rate 12 votes
7.5 IMDb
Film Reviews
ikolmogorova 4 October 2025, 17:42
Режиссёрский дебют американского режиссера Трейси Лэймон, которая также написала к нему сценарий и выступила продюсером - полуавтобиографический… Read more…
Quotes
Daphne Your dad must've been a real piece of work if you needed a fake dad.
