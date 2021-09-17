Comedy about Zdzisław Najmrodzki, most famous polish criminal in the times of Polish People Republic, named "the getaway king", known for stealing cars and escaping prison many times, but never hurting anybody.
ProductionCyfrowy Polsat, Mazowiecki Instytut Kultury, Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy
Also known as
Najmro, The Getaway King, El maestro de las fugas, Fluktkongen, Kaçış Kralı, Král útěků, Le maître de l'évasion, Najmro: Kocha, kradnie, szanuje, Najmro. Kocha, kradnie, szanuje, O Rei das Fugas, Король утечі, Наймро: Любит, ворует, уважает, 겟어웨이 킹, 落跑天王, A menekülés királya, پادشاه گریز