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Poster of The Getaway King
6.5
Kinoafisha Films The Getaway King
6.5

The Getaway King

, 2021
Najmro
Poland / Action, Biography, Comedy / 18+
Poster of The Getaway King
6.5

Synopsis

Comedy about Zdzisław Najmrodzki, most famous polish criminal in the times of Polish People Republic, named "the getaway king", known for stealing cars and escaping prison many times, but never hurting anybody.

Cast

Dawid Ogrodnik
Dawid Ogrodnik
Zdzislaw Najmrodzki
Robert Więckiewicz
Barski
Rafal Zawierucha
Rafal Zawierucha
Ujma
Masza Wagrocka
Tereska
Jakub Gierszał
Antos
Andrzej Andrzejewski
Teplic
Sandra Drzymalska
Sandra Drzymalska
'Mloda'
Olga Bołądź
Gabi
Dorota Kolak
Mira
Bartosz Roch Nowicki
Hippie
Jakub Gierszał
Antos
Director Mateusz Rakowicz
Writer Lukasz M. Maciejewski, Mateusz Rakowicz
Composer Andrzej Smolik
Cast and Crew

Film details

Country Poland
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2021
World premiere 17 September 2021
Release date
17 September 2021 Poland
Budget €2,000,000
Worldwide Gross $1,286,049
Production Cyfrowy Polsat, Mazowiecki Instytut Kultury, Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy
Also known as
Najmro, The Getaway King, El maestro de las fugas, Fluktkongen, Kaçış Kralı, Král útěků, Le maître de l'évasion, Najmro: Kocha, kradnie, szanuje, Najmro. Kocha, kradnie, szanuje, O Rei das Fugas, Король утечі, Наймро: Любит, ворует, уважает, 겟어웨이 킹, 落跑天王, A menekülés királya, پادشاه گریز

Film rating

6.5
Rate 10 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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