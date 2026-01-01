Menu
Sirat
Sirat Awards
Awards and nominations of Sirat 2025
Academy Awards, USA 2026
Best Sound
Nominee
Best International Feature Film
Nominee
Cannes Film Festival 2025
AFCAE Award - Special Mention
Winner
Best Composer
Winner
Palm Dog - Jury Prize
Winner
Jury Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 2026
Best Original Score
Nominee
Best Foreign Film
Nominee
