Poster of Riefenstahl
1 poster
Kinoafisha Films Riefenstahl

Riefenstahl

Riefenstahl 18+
Synopsis

Explores Leni Riefenstahl's artistic legacy and her complex ties to the Nazi regime, juxtaposing her self-portrayal with evidence suggesting awareness of the regime's atrocities.
Country Germany
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2024
Online premiere 21 October 2025
World premiere 3 April 2025
Release date
8 October 2025 Czechia
3 April 2025 Serbia o.A.
Worldwide Gross $231,471
Production Vincent Productions, Westdeutscher Rundfunk (WDR), Südwestrundfunk (SWR)
Also known as
Riefenstahl, Leni Riefenstahl, la lumière et les ombres, Riefenstahl: Cinema e poder, Rifenštal, Ρίφενσταλ: Στην καρδιά του Τρίτου Ράιχ, Рифеншталь
Director
Andres Veiel
Cast
Ulrich Noethen
Ulrich Noethen
Leni Riefenstahl
Genrih Breler
Joseph Goebbels
Rudolf Hess
Cast and Crew

Film rating

7.1
Rate 10 votes
7.1 IMDb
Film Reviews
No reviews
