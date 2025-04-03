Riefenstahl
Riefenstahl
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
Germany
Runtime
1 hour 55 minutes
Production year
2024
Online premiere
21 October 2025
World premiere
3 April 2025
Release date
|8 October 2025
|Czechia
|
|
|3 April 2025
|Serbia
|
|o.A.
Worldwide Gross
$231,471
Production
Vincent Productions, Westdeutscher Rundfunk (WDR), Südwestrundfunk (SWR)
Also known as
Riefenstahl, Leni Riefenstahl, la lumière et les ombres, Riefenstahl: Cinema e poder, Rifenštal, Ρίφενσταλ: Στην καρδιά του Τρίτου Ράιχ, Рифеншталь