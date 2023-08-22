Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of La fiancée du poète
1 poster
Kinoafisha Films La fiancée du poète

La fiancée du poète

La fiancée du poète 18+
Напомним о выходе в прокат
Country France / Belgium
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2023
World premiere 22 August 2023
Release date
26 January 2024 Andorra
11 October 2023 France
18 October 2023 Switzerland 12
Worldwide Gross $1,707,850
Production Christmas In July, Artémis Productions, Radio Télévision Belge Francophone (RTBF)
Also known as
La fiancée du poète, La novia del poeta, Même au milieu des ruines, Η μνηστή του ποιητή
Director
Yolande Moreau
Yolande Moreau
Cast
Yolande Moreau
Yolande Moreau
Sergi López
Sergi López
Grégory Gadebois
Grégory Gadebois
Anne Benoît
François Morel
François Morel
Cast and Crew

Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
No reviews
Write review
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Here
Here
2024, USA, Drama
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more