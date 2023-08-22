La fiancée du poète
La fiancée du poète
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
France / Belgium
Runtime
1 hour 43 minutes
Production year
2023
World premiere
22 August 2023
Release date
|26 January 2024
|Andorra
|
|
|11 October 2023
|France
|
|
|18 October 2023
|Switzerland
|
|12
Worldwide Gross
$1,707,850
Production
Christmas In July, Artémis Productions, Radio Télévision Belge Francophone (RTBF)
Also known as
La fiancée du poète, La novia del poeta, Même au milieu des ruines, Η μνηστή του ποιητή