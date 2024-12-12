Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Vremya est!
5.1
Vremya est! - Trailer
Kinoafisha Films Vremya est!
5.1

Vremya est!

, 2024
Vremya est!
Russia / Romantic / 18+
Trailers
Poster of Vremya est!
5.1
Vremya est! - Trailer
Vremya est!  Trailer

Cast

Ekaterina Guseva
Ekaterina Guseva
Nadya
Tatyana Kravchenko
Tatyana Kravchenko
Raisa Petrovna
Andrey Gaydulyan
Andrey Gaydulyan
Andron Usiki
Ivan Kupreenko
Ivan Kupreenko
Roma
Valentin Smirnitskiy
Valentin Smirnitskiy
Andrey Bogatyrev
Andrey Bogatyrev
Sasha
Elena Anisimova
Podruga Raisy
Elena Grouss-Chonishvili
Administrator
Dmitriy Khasis
Muzh
Yuliya Kheynlayd
Lena
Ivan Lazarev
Okhrannik
Director Diana Kadi
Writer Diana Kadi
Composer Dmitriy Khodin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 16 minutes
Production year 2024
World premiere 12 December 2024
Release date
12 December 2024 Russia Люкс Синема
Worldwide Gross $1,675
Production Khleb Film Studio
Also known as
Vremya est!, Время есть!

Film rating

5.1
Rate 12 votes
5.1 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 

Film Trailers

All trailers
Vremya est! - Trailer
Vremya est! Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more