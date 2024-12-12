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Vremya est!
5.1
Vremya est!
, 2024
Vremya est!
Russia / Romantic / 18+
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5.1
Vremya est!
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Cast
Ekaterina Guseva
Nadya
Tatyana Kravchenko
Raisa Petrovna
Andrey Gaydulyan
Andron Usiki
Ivan Kupreenko
Roma
Valentin Smirnitskiy
Andrey Bogatyrev
Sasha
Elena Anisimova
Podruga Raisy
Elena Grouss-Chonishvili
Administrator
Dmitriy Khasis
Muzh
Yuliya Kheynlayd
Lena
Ivan Lazarev
Okhrannik
Director
Diana Kadi
Writer
Diana Kadi
Composer
Dmitriy Khodin
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 16 minutes
Production year
2024
World premiere
12 December 2024
Release date
12 December 2024
Russia
Люкс Синема
Worldwide Gross
$1,675
Production
Khleb Film Studio
Also known as
Vremya est!, Время есть!
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Film rating
5.1
Rate
12
votes
5.1
IMDb
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