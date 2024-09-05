Menu
Synopsis

The narrative unfolds in the 14th Century, when the European nations vie for supremacy within the Holy Roman Empire. The ambitious Austrian Empire, desiring more land, invades neighbouring Switzerland, a serene and pastoral nation. Protagonist William Tell, a formerly peaceful hunter, finds himself forced to take action as his family and homeland come under threat from the oppressive Austrian King and his ruthless warlords.
Country Italy / Switzerland / Great Britain
Runtime 2 hours 13 minutes
Production year 2024
Online premiere 10 January 2025
World premiere 5 September 2024
Release date
20 February 2025 Australia M
9 January 2025 Azerbaijan 16+
30 January 2025 Croatia ab 15 J.
20 March 2025 Czechia
14 March 2025 Finland
17 January 2025 France
19 June 2025 Germany
17 January 2025 Great Britain 15
27 February 2025 Greece
17 January 2025 Ireland 15A
3 April 2025 Italy
22 September 2025 Kazakhstan 16+
10 January 2025 Latvia 12+
7 March 2025 Lithuania N
6 February 2025 Montenegro o.A.
20 February 2025 Netherlands 16
14 March 2025 Norway 15
14 March 2025 Romania
6 February 2025 Serbia o.A.
20 March 2025 Slovakia 15
4 April 2025 Spain
14 March 2025 Sweden 15
31 July 2025 Switzerland 16
21 February 2025 Turkey
30 January 2025 UAE 18TC
10 April 2025 Ukraine
Worldwide Gross $680,624
Production Free Turn, Tempo Productions, Beta Cinema
Also known as
William Tell, Wilhelm Tell, Guillermo Tell, Легенда о Вильгельме Телле, Guglielmo Tell, William Tell - O Guerreiro, Γουλιέλμος Τέλλος, Вільгельм Телль
Director
Nick Hamm
Nick Hamm
Cast
Jonathan Pryce
Jonathan Pryce
Ben Kingsley
Ben Kingsley
Golshifteh Farahani
Golshifteh Farahani
Rafe Spall
Rafe Spall
Emily Beecham
Emily Beecham
