Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Площадки
About
Showtimes
Cast & Crew
No poster for this film
Kinoafisha
Films
David Goloschekin. Pravo na improvizaciyu
David Goloschekin. Pravo na improvizaciyu
18+
Напомним о выходе в прокат
Documentary
Music
Biography
Country
Russia
Runtime
52 minutes
Production year
2024
Director
Vagenak Balayan
Cast and Crew
Film rating
0.0
Rate
0
vote
Place in the rating
Best Russian Films
Showtimes
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Alert me about the premiere
Film Reviews
No reviews
Write review
Now Playing
New Releases
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
2026, Russia, Adventure
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree