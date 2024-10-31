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Vernye
6.9
Vernye
, 2024
Vernye
Russia / Documentary / 18+
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6.9
Vernye
Trailer
Trailer
Cast
Aristarkh Livanov
Director
Natalya Gugueva
Writer
Natalya Gugueva
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 10 minutes
Production year
2024
World premiere
31 October 2024
Release date
31 October 2024
Russia
Worldwide Gross
$101,197
Production
Studiya Vstrecha
Also known as
Vernye, Верные
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Film rating
6.9
Rate
15
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