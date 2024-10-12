Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Breathing Underwater
7.3
Kinoafisha Films Breathing Underwater
7.3

Breathing Underwater

, 2024
Hors d'Haleine
Luxembourg / Drama / 18+
Poster of Breathing Underwater
7.3

Cast

Carla Juri
Carla Juri
Emma
Esperanza Martin González-Quevedo
Esperanza
Luc Schiltz
Luc Schiltz
Marc
Alessia Raschella
Sascha
Sascha Ley
Tania
Véro Tshanda Beya Mputu
Khadij
Jonah Thill
Jayden
Terrence Shako Kayongo
Terrence
Njee Banak Biem
Njee
Charlotte Blau Supervielle
Charlotte
Director Eric Lamhene
Writer Eric Lamhene, Rae Lyn Lee
Cast and Crew

Film details

Country Luxembourg
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2024
Online premiere 23 April 2026
World premiere 12 October 2024
Release date
14 March 2025 Brazil
7 November 2024 Canada
13 March 2026 Great Britain
13 March 2026 Ireland 15A
13 November 2024 Luxembourg 12
6 November 2024 Serbia o.A.
7 March 2025 Spain
Production Artémis Productions, Samsa Film, Samsa Film
Also known as
Hors d'haleine, Breathing Underwater, Respirando bajo el agua, Bez tchu, Respirando Debaixo D'Água

Film rating

7.3
Rate 12 votes
6.6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more