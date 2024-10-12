Cast
Esperanza Martin González-Quevedo
Esperanza
Véro Tshanda Beya Mputu
Khadij
Terrence Shako Kayongo
Terrence
Charlotte Blau Supervielle
Charlotte
Cast and Crew
Director
Eric Lamhene
Writer
Eric Lamhene, Rae Lyn Lee
Film details
Country
Luxembourg
Runtime
1 hour 41 minutes
Production year
2024
Online premiere
23 April 2026
World premiere
12 October 2024
Release date
|14 March 2025
|Brazil
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|7 November 2024
|Canada
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|13 March 2026
|Great Britain
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|13 March 2026
|Ireland
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|15A
|13 November 2024
|Luxembourg
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|12
|6 November 2024
|Serbia
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|o.A.
|7 March 2025
|Spain
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Production
Artémis Productions, Samsa Film, Samsa Film
Also known as
Hors d'haleine, Breathing Underwater, Respirando bajo el agua, Bez tchu, Respirando Debaixo D'Água