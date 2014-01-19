Menu
Poster of A Girl Walks Home Alone at Night
1 poster
Kinoafisha Films A Girl Walks Home Alone at Night

A Girl Walks Home Alone at Night

A Girl Walks Home Alone at Night 18+
Synopsis

In the Iranian ghost-town Bad City, a place that reeks of death and loneliness, the townspeople are unaware they are being stalked by a lonesome vampire.
Country USA
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2014
Online premiere 23 October 2014
World premiere 19 January 2014
Release date
14 January 2015 France TP
23 April 2015 Germany 12
12 February 2015 Greece
21 May 2015 Netherlands 16
3 September 2015 Portugal
25 June 2015 South Korea 15
4 September 2015 Spain 16
Worldwide Gross $587,247
Production Say Ahh Productions, SpectreVision, Logan Pictures
Also known as
A Girl Walks Home Alone at Night, Una chica regresa sola a casa de noche, A Garota Que Anda à Noite, Cô Gái Về Nhà Một Mình Ban Đêm, Csadoros vérszívó, Devojka se vraća kući sama, noću, Garota Sombria Caminha pela Noite, Gece Yarısı Sokakta Tek Başına Bir Kız, Mergina naktį namo grįžta viena, O dziewczynie, która wraca nocą sama do domu, O fată merge acasă singură în noapte, Sama nocí tmou, Sama nocou tmou, Tüdruk läheb öösel üksi koju, Uma Rapariga Regressa de Noite Sozinha a Casa, Una chica vuelve a casa sola de noche, Una muchacha regresa sola a casa de noche, Una noia torna a casa sola de nit, Ένα κορίτσι γυρίζει σπίτι μόνο του τη νύχτα, Девушка возвращается одна ночью домой, Дівчина повертається одна вночі додому, ザ・ヴァンパイア　残酷な牙を持つ少女, 女孩半夜不回家, 独自夜归的女孩
Director
Ana Lily Amirpour
Cast
Sheila Vand
Sheila Vand
Arash Marandi
Arash Marandi
Marshall Manesh
Marshall Manesh
Mozhan Marnò
Mozhan Marnò
Rome Shadanloo
Cast and Crew

Film rating

6.9
Rate 10 votes
6.9 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Stills
