Cast
Alisa Miloglyadova
Young Russian Woman
Elisaveta Kriman
Young Russian Woman
Olga Bushkova
Young Russian Woman
Tatiana Kulminska
Young Russian Woman
Mikhail Bushkov
Photographer
Fredi Müller
Photographer
Clara Gostynski
Josephine Gräbli
Alexei Evstratov
Pyotr Kropotkin
Valentin Merz
Factory Director Roulet
Cast and Crew
Director
Cyril Schäublin
Writer
Cyril Schäublin, Emanuel Schäublin
Composer
Li Tavor
Film details
Country
Switzerland
Runtime
1 hour 33 minutes
Production year
2022
World premiere
17 February 2022
Release date
|12 April 2023
|France
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|5 January 2023
|Germany
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|6
|19 December 2024
|Greece
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|24 February 2023
|Spain
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|4 November 2022
|Taiwan
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Budget
€1,475,000
Production
Cinédokké, Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), Seeland Filmproduktion
Also known as
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