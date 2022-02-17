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Poster of Unrueh
6.6
Kinoafisha Films Unrueh
6.6

Unrueh

, 2022
Unrueh
Switzerland / Drama, History / 18+
Poster of Unrueh
6.6

Cast

Alisa Miloglyadova
Young Russian Woman
Elisaveta Kriman
Young Russian Woman
Olga Bushkova
Young Russian Woman
Tatiana Kulminska
Young Russian Woman
Mikhail Bushkov
Photographer
Fredi Müller
Photographer
Clara Gostynski
Josephine Gräbli
Alexei Evstratov
Pyotr Kropotkin
Valentin Merz
Factory Director Roulet
Daniel Stähli
Director Cyril Schäublin
Writer Cyril Schäublin, Emanuel Schäublin
Composer Li Tavor
Cast and Crew

Film details

Country Switzerland
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2022
World premiere 17 February 2022
Release date
12 April 2023 France
5 January 2023 Germany 6
19 December 2024 Greece
24 February 2023 Spain
4 November 2022 Taiwan
Budget €1,475,000
Production Cinédokké, Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), Seeland Filmproduktion
Also known as
Unrueh, Unrest, Disturbios, Agitação, Désordres, Nemir, Niepokój, Unruh, Unruh - Ein schweizer Sommer der Anarchie, Ωρολογιακός μηχανισμός, Маятник, 摆动, 瑞士鐘錶師, 精準的騷動

Film rating

6.6
Rate 26 votes
6.6 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  2616 In the Drama genre  1076 In the History genre  104 In films of Switzerland  8 In films of 2022  92
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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