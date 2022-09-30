Menu
Russian
Poster of Home Coming
6.3 IMDb Rating: 6.3
Home Coming

Home Coming

Wan li gui tu 18+
Synopsis

Two members of the Chinese Ministry of Foreign Affairs are tasked with the evacuation of Chinese citizens when war breaks out in Numia, North Africa.
Home Coming - trailer in russian
Country China
Runtime 2 hours 17 minutes
Production year 2022
Online premiere 22 November 2024
World premiere 30 September 2022
Release date
2 February 2026 Russia СБ Фильм
27 October 2022 Australia
30 September 2022 China
28 October 2022 Great Britain 15
27 October 2022 Singapore NC16
Worldwide Gross $277,106
Production Free Whale Pictures, Guo Fan Film, HG Entertainment
Also known as
Wan li gui tu, Home Coming, Homecoming, Koju päästmine, Ucieczka z piekła, Возвращение домой, 万里归途, 萬里歸途
Director
Xiaozhi Rao
Cast
Zhang Yi
Karry Wang
Tao Yin
Chen Taisheng
6.3
6.3 IMDb
Home Coming - trailer in russian
