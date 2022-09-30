Home Coming
Wan li gui tu
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
China
Runtime
2 hours 17 minutes
Production year
2022
Online premiere
22 November 2024
World premiere
30 September 2022
Release date
|2 February 2026
|Russia
| СБ Фильм
|
|27 October 2022
|Australia
|
|
|30 September 2022
|China
|
|
|28 October 2022
|Great Britain
|
|15
|27 October 2022
|Singapore
|
|NC16
Worldwide Gross
$277,106
Production
Free Whale Pictures, Guo Fan Film, HG Entertainment
Also known as
Wan li gui tu, Home Coming, Homecoming, Koju päästmine, Ucieczka z piekła, Возвращение домой, 万里归途, 萬里歸途