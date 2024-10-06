Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Menendez Brothers
1 poster
Kinoafisha Films The Menendez Brothers

The Menendez Brothers

The Menendez Brothers 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Serving life in prison for murdering their parents, Lyle and Erik Menendez speak out in this documentary explaining the shocking crime and ensuring trials.
Country USA
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 2024
Online premiere 6 October 2024
World premiere 6 October 2024
Release date
7 October 2024 Denmark
Production Campfire Studios, Levels Audio
Also known as
The Menendez Brothers, Los hermanos Menendez, Die Brüder Menendez, Historia braci Menendezów, I fratelli Menendez, Les Frères Menendez, Los hermanos Menéndez, Menendez Kardeşler, Menendez-brødrene, O Caso dos Irmãos Menendez, Os Irmãos Menendez, Брати Менендеси, Братья Менендес, メネンデス兄弟, 梅內德斯兄弟：逆倫血案, 梅内德斯兄弟：逆伦血案
Director
Alejandro Hartmann
Cast and Crew

Film rating

7.1
Rate 11 votes
7 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Buratino
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more