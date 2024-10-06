Serving life in prison for murdering their parents, Lyle and Erik Menendez speak out in this documentary explaining the shocking crime and ensuring trials.
CountryUSA
Runtime1 hour 56 minutes
Production year2024
Online premiere6 October 2024
World premiere6 October 2024
Release date
7 October 2024
Denmark
ProductionCampfire Studios, Levels Audio
Also known as
The Menendez Brothers, Los hermanos Menendez, Die Brüder Menendez, Historia braci Menendezów, I fratelli Menendez, Les Frères Menendez, Los hermanos Menéndez, Menendez Kardeşler, Menendez-brødrene, O Caso dos Irmãos Menendez, Os Irmãos Menendez, Брати Менендеси, Братья Менендес, メネンデス兄弟, 梅內德斯兄弟：逆倫血案, 梅内德斯兄弟：逆伦血案