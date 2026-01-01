Menu
Poster of The Phenomenon Bruno Gröning: On the Tracks of the 'Miracle Healer'
1 poster
Kinoafisha Films The Phenomenon Bruno Gröning: On the Tracks of the 'Miracle Healer'

The Phenomenon Bruno Gröning: On the Tracks of the 'Miracle Healer'

Das Phänomen Bruno Gröning 18+
Country Germany
Runtime 4 hours 45 minutes
Production year 2003
Production Grete Häusler Film
Also known as
Das Phänomen Bruno Gröning, The Phenomenon Bruno Gröning: On the Tracks of the 'Miracle Healer', Fenomen Bruna Gröninga - Po sledeh 'Cudeznega izcelitelja', Fenomen Bruno Gröning - Tragovima 'Cudotvornog iscjelitelja', Le phénomène Bruno Gröning - Sur les traces du 'guérisseur miraculeux'
Director
Thomas Busse
Cast
Klaus-Dieter Fischer
Thomas Eich
Eberhard Jansen
Christian Brückner
Bodo Wolf
Cast and Crew

Film rating

8.6
Rate 12 votes
8.6 IMDb
Currently, the film is not showing in cinemas
