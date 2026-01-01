KinoafishaFilmsThe Phenomenon Bruno Gröning: On the Tracks of the 'Miracle Healer'
The Phenomenon Bruno Gröning: On the Tracks of the 'Miracle Healer'
Das Phänomen Bruno Gröning18+
Напомним о выходе в прокат
CountryGermany
Runtime4 hours 45 minutes
Production year2003
ProductionGrete Häusler Film
Also known as
Das Phänomen Bruno Gröning, The Phenomenon Bruno Gröning: On the Tracks of the 'Miracle Healer', Fenomen Bruna Gröninga - Po sledeh 'Cudeznega izcelitelja', Fenomen Bruno Gröning - Tragovima 'Cudotvornog iscjelitelja', Le phénomène Bruno Gröning - Sur les traces du 'guérisseur miraculeux'