A retelling of Tristan and Isolde set in 1940s France.
CountryFrance
Runtime1 hour 47 minutes
Production year1943
World premiere13 December 1943
9 November 1945
Czechoslovakia
13 December 1943
France
3 January 1948
USA
ProductionFilms André Paulvé
L'éternel retour, Der ewige Bann, The Eternal Return, Aionioi erastai, Além da Vida, De eeuwige terugkomst, Den evige Længsel, Ebedi dönüş, Eterna historia, Ikuisten tähtien alla, L'immortale leggenda, Legenda îndrăgostiților, Ljubav je vecna, Love Eternal, Örök visszatérés, Regresso Eterno, Under eviga stjärnor, Under evige stjerner, Wieczny powrót, Вечное возвращение, 悲恋