Poster of The Eternal Return
1 poster
Kinoafisha Films The Eternal Return

The Eternal Return

L'éternel retour 18+
Synopsis

A retelling of Tristan and Isolde set in 1940s France.
Country France
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 1943
World premiere 13 December 1943
Release date
9 November 1945 Czechoslovakia
13 December 1943 France
3 January 1948 USA
Production Films André Paulvé
Also known as
L'éternel retour, Der ewige Bann, The Eternal Return, Aionioi erastai, Além da Vida, De eeuwige terugkomst, Den evige Længsel, Ebedi dönüş, Eterna historia, Ikuisten tähtien alla, L'immortale leggenda, Legenda îndrăgostiților, Ljubav je vecna, Love Eternal, Örök visszatérés, Regresso Eterno, Under eviga stjärnor, Under evige stjerner, Wieczny powrót, Вечное возвращение, 悲恋
Director
Jean Delannoy
Cast
Madeleine Sologne
Jean Marais
Jean Marais
Jean Murat
Junie Astor
Jane Marken
Cast and Crew

Film rating

7.2
Rate 10 votes
7.2 IMDb
