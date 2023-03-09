In the year before he retires, Gregor Weber, a globally renowned Vermeer expert and flamboyant curator at the Rijksmuseum in Amsterdam, works on his big dream: the largest Vermeer exhibition ever. Together with Weber, a number of enthusiasts and experts go in search of what truly makes a Vermeer a Vermeer.
CountryNetherlands
Runtime1 hour 19 minutes
Production year2023
Online premiere9 March 2023
World premiere9 March 2023
Release date
9 November 2023
Germany
0
26 May 2023
Poland
26 May 2023
USA
Worldwide Gross$806,026
ProductionDocmakers, NTR, NTR Television
Also known as
Dicht bij Vermeer, Close to Vermeer, Cerca de Vermeer, Tätt intill Vermeer, Vermeer - Reise ins Licht, Vermeer. Blisko mistrza, Vermeeri kannul, 靠近維梅爾