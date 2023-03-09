Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Close to Vermeer
1 poster
Kinoafisha Films Close to Vermeer

Close to Vermeer

Dicht bij Vermeer 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

In the year before he retires, Gregor Weber, a globally renowned Vermeer expert and flamboyant curator at the Rijksmuseum in Amsterdam, works on his big dream: the largest Vermeer exhibition ever. Together with Weber, a number of enthusiasts and experts go in search of what truly makes a Vermeer a Vermeer.
Country Netherlands
Runtime 1 hour 19 minutes
Production year 2023
Online premiere 9 March 2023
World premiere 9 March 2023
Release date
9 November 2023 Germany 0
26 May 2023 Poland
26 May 2023 USA
Worldwide Gross $806,026
Production Docmakers, NTR, NTR Television
Also known as
Dicht bij Vermeer, Close to Vermeer, Cerca de Vermeer, Tätt intill Vermeer, Vermeer - Reise ins Licht, Vermeer. Blisko mistrza, Vermeeri kannul, 靠近維梅爾
Director
Suzanne Raes
Cast
Pieter Roelofs
Anna Krekeler
Jonathan Janson
Betsy Wieseman
Gregor J.M. Weber
Cast and Crew

Film rating

7.3
Rate 10 votes
7.3 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more