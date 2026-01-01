Hallo Szpicbródka, czyli ostatni wystep króla kasiarzy18+
Напомним о выходе в прокат
Synopsis
In 1920s Warsaw, a legendary conman tries to exploit the financial problems of a vaudeville theatre in order to rob a bank.
CountryPoland
Runtime1 hour 34 minutes
Production year1978
World premiere16 October 1978
Release date
16 October 1978
Poland
ProductionZespol Filmowy "Pryzmat"
Also known as
Hallo Szpicbródka, czyli ostatni wystep króla kasiarzy, Hello, Fred the Beard, Hallo Szpicbródka, czyli ostatni występ króla kasiarzy, Halló, Kecskeszakáll!, Hallo, Szpicbródka, Haló, kozí bradko!, Miłość Szpicbródki