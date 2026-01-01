Menu
Poster of Hello, Fred the Beard
1 poster
Kinoafisha Films Hello, Fred the Beard

Hello, Fred the Beard

Hallo Szpicbródka, czyli ostatni wystep króla kasiarzy 18+
Synopsis

In 1920s Warsaw, a legendary conman tries to exploit the financial problems of a vaudeville theatre in order to rob a bank.
Country Poland
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 1978
World premiere 16 October 1978
Release date
16 October 1978 Poland
Production Zespol Filmowy "Pryzmat"
Also known as
Hallo Szpicbródka, czyli ostatni wystep króla kasiarzy, Hello, Fred the Beard, Hallo Szpicbródka, czyli ostatni występ króla kasiarzy, Halló, Kecskeszakáll!, Hallo, Szpicbródka, Haló, kozí bradko!, Miłość Szpicbródki
Director
Mieczyslaw Jahoda
Janusz Rzeszewski
Cast
Piotr Fronczewski
Ewa Wiśniewska
Irena Kwiatkowska
Wieslaw Michnikowski
Cast and Crew

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
