Poster of The Sleeping Car Murders
1 poster
Kinoafisha Films The Sleeping Car Murders

The Sleeping Car Murders

Compartiment tueurs 18+
Synopsis

Six people travel by train overnight from Marseilles to Paris. When the train arrives at its destination, one of the passengers, a girl, is found dead in a sleeping berth. The police led by Inspector Grazzi investigate the other five passengers, suspecting that one of them was responsible. However, as the investigation is stepped up, the other passengers start turning up dead. It is then up to the last remaining two to solve the case, before they become the next victims.
Country France
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 1965
World premiere 16 September 1965
Release date
17 November 1965 France
1 September 1966 Germany 16
17 November 1965 USA NR
Production PECF
Also known as
Compartiment tueurs, The Sleeping Car Murders, The Sleeping Car Murder, A Sexta Testemunha, A tökéletes bűntény, Caniler Ekspresi, Caniler treni, Compartiment voor doders, Compartimentul ucigașilor, Crime no Carro Dormitório, Crimen en el coche cama, Dödens kupé, Kupe za ubice, Los raíles del crimen, Moord in de slaapwagen, Mord i natekspressen, Mord i sovvagn, Mord i sovvagnet, Mord im Fahrpreis inbegriffen, Murha makuuvaunussa, Przedział morderców, Shichinin-me ni kakeru otoko, Sovevognsmordet, Vagone letto per assassini, Zločin v exprese, Zlocin v expresu, Zločin v expresu, Βαγόνι δολοφόνων, Διαμέρισμα δολοφόνων, Κουπέ των δολοφόνων, Το τραίνο των δολοφόνων, Вбивця в спальному вагоні, Убийцы в спальных вагонах, 콩파르티망 튀에르, 七人目に賭ける男
Director
Costa-Gavras
Cast
Catherine Allégret
Jacques Perrin
Simone Signoret
Michel Piccoli
Pascale Roberts
Cast and Crew

Film rating

7.2
Rate 10 votes
7.2 IMDb
