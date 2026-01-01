A bizarre and tragic love story involving swineherd, village fool, teacher and an agricultural pilot. The story unfolds in a remote village in the communist ruled Yugoslavia at the down of Soviet occupation of Czechoslovakia in 1968.
CountryFrance / Yugoslavia
Runtime1 hour 24 minutes
Production year1968
World premiere30 October 1968
Release date
30 October 1968
Yugoslavia
ProductionAvala Film, Les Productions Artistes Associés
Also known as
Bice skoro propast sveta, It Rains in My Village, Brzy bude konec světa, Čoskoro bude koniec sveta, Dias De Tormenta, Es regnet auf mein Dorf, Il pleut dans mon village, Nemsokára világvége lesz, Wkrótce będzie koniec świata, Βρέχει στο χωριό μου, Биће скоро пропаст света, Биће скоро пропаст света, нек пропадне није штета, Скоро будет конец света