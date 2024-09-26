Cast
Jodie Sweetin
Jane Da Silva
Sherry Miller
Ida Mortenson
Paris Jefferson
Sadie Da Silva
Brendan Morgan
Zach Gabel
Jessie Behan
Angela Dandee
Troy Blundell
Edgar Salmon
James Gerus
Craig Mortenson
Kiwi the Cockatiel
Perry the Parrot
Cast and Crew
Director
Marco Deufemia
Writer
K.K. Beck, Neale Kimmel
Composer
Sean Nimmons-Paterson
Film details
Country
Canada
Runtime
1 hour 24 minutes
Production year
2024
Online premiere
26 September 2024
World premiere
26 September 2024
Production
Brain Power Studio
Also known as
The Jane Mysteries: Too Much to Lose, Les mystères de Jane 4 : Trop de choses à perdre, Jane Mysteries: The Case of the Missing Reporter