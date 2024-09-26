Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Jane Mysteries: Too Much to Lose
7.1
Kinoafisha Films The Jane Mysteries: Too Much to Lose
7.1

The Jane Mysteries: Too Much to Lose

, 2024
The Jane Mysteries: Too Much to Lose
Canada / Detective / 18+
Poster of The Jane Mysteries: Too Much to Lose
7.1

Synopsis

Jane investigates the disappearance of a journalist after a significant game show win.

Cast

Jodie Sweetin
Jane Da Silva
Stephen Huszar
Stephen Huszar
Detective John Cameron
Sherry Miller
Ida Mortenson
Monica Rodriguez Knox
Sophie Flores
Paris Jefferson
Sadie Da Silva
Brendan Morgan
Zach Gabel
Jessie Behan
Angela Dandee
Troy Blundell
Edgar Salmon
James Gerus
Craig Mortenson
Kiwi the Cockatiel
Perry the Parrot
Director Marco Deufemia
Writer K.K. Beck, Neale Kimmel
Composer Sean Nimmons-Paterson
Cast and Crew

Film details

Country Canada
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 2024
Online premiere 26 September 2024
World premiere 26 September 2024
Production Brain Power Studio
Also known as
The Jane Mysteries: Too Much to Lose, Les mystères de Jane 4 : Trop de choses à perdre, Jane Mysteries: The Case of the Missing Reporter

Film rating

7.1
Rate 13 votes
6.2 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Black Box
Black Box
2026, USA, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more