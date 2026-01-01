Menu
Kinoafisha Films Les créatures Les créatures Awards

Awards and nominations of Les créatures 1966

Venice Film Festival 2023 Venice Film Festival 2023
Best Restored Film
Nominee
Venice Film Festival 1966 Venice Film Festival 1966
Golden Lion
Nominee
