Country Yugoslavia

Runtime 1 hour 10 minutes

Production year 1967

World premiere 22 September 1967

Production Avala Film

Also known as

Ljubavni slucaj ili tragedija sluzbenice P.T.T., Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator, A Love Affair, A Tragédia de Uma Telefonista, An Affair of the Heart, Case of the Missing Switchboard Operator, Een gevoelskwestie, Ein Liebesfall, En erotisk affære - en telefonistindes tragedie, En hjertesak, Kärleksakten, Kärleksakten eller En växeltelefonists tragedi, La tragedia de una empleada de teléfonos, Ľúbostný príbeh, alebo tragédia pracovníčky pôšt a telekomunikácií, Miłosny przypadek, czyli tragedia telefonistki, Milostný příběh, Sprawa miłosna albo tragedia telefonistki, Sydämen asia, Szerelmi ügy, avagy egy postáskisasszony tragédiája, The Switchboard Operator, The Tragedy of a Switchboard Operator, Um Caso de Amor, Um Caso de Amor (ou) A Tragédia de uma Telefonista, Um Caso de Amor ou O Drama de uma Empregada da Companhia Telefônica, Un affare di cuore, Une affaire de coeur, Une affaire de coeur: La tragédie d'une employée des P.T.T., Vergüenza sexual, Έγκλημα ζηλοτυπίας, Любовный случай, или Трагедия служащей почтово-телеграфного узла