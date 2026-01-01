Menu
Poster of Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator
1 poster
Kinoafisha Films Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator

Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator

Ljubavni slucaj ili tragedija sluzbenice P.T.T. 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

After many adventures, a young female switchboard operator starts a love relationship with a serious young man. But while he's away on business, she gets lonely and succumbs to her colleague's passes.
Country Yugoslavia
Runtime 1 hour 10 minutes
Production year 1967
World premiere 22 September 1967
Release date
8 November 1967 France
22 September 1967 USA
Production Avala Film
Also known as
Ljubavni slucaj ili tragedija sluzbenice P.T.T., Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator, A Love Affair, A Tragédia de Uma Telefonista, An Affair of the Heart, Case of the Missing Switchboard Operator, Een gevoelskwestie, Ein Liebesfall, En erotisk affære - en telefonistindes tragedie, En hjertesak, Kärleksakten, Kärleksakten eller En växeltelefonists tragedi, La tragedia de una empleada de teléfonos, Ľúbostný príbeh, alebo tragédia pracovníčky pôšt a telekomunikácií, Miłosny przypadek, czyli tragedia telefonistki, Milostný příběh, Sprawa miłosna albo tragedia telefonistki, Sydämen asia, Szerelmi ügy, avagy egy postáskisasszony tragédiája, The Switchboard Operator, The Tragedy of a Switchboard Operator, Um Caso de Amor, Um Caso de Amor (ou) A Tragédia de uma Telefonista, Um Caso de Amor ou O Drama de uma Empregada da Companhia Telefônica, Un affare di cuore, Une affaire de coeur, Une affaire de coeur: La tragédie d'une employée des P.T.T., Vergüenza sexual, Έγκλημα ζηλοτυπίας, Любовный случай, или Трагедия служащей почтово-телеграфного узла
Director
Dušan Makavejev
Cast
Eva Ras
Slobodan Aligrudić
Ruzica Sokic
Miodrag Andrić
Aleksander Kostic
Cast and Crew

Film rating

7.3
Rate 10 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
