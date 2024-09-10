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Poster of A Gallant Fireman
6.5
Kinoafisha Films A Gallant Fireman
6.5

A Gallant Fireman

, 1916
The Fireman
USA / Comedy, Short / 18+
Poster of A Gallant Fireman
6.5

Synopsis

Firefighter Charlie Chaplin is tricked into letting a house burn by an owner who wants to collect on the insurance.

Cast

Edna Purviance
Girl
Lloyd Bacon
Her Father
Charles Chaplin
Charles Chaplin
Eric Campbell
Fire Chief
Leo White
Owner of the Burning House
Albert Austin
Fireman (2)
James T. Kelley
Fireman (4)
Charles Chaplin
Fireman (1)
John Rand
Fireman (3)
Frank J. Coleman
Fireman (5)
Fred Goodwins
Milkman
Director Charles Chaplin
Writer Charles Chaplin, Vincent Bryan, Maverick Terrell
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 24 minutes
Production year 1916
World premiere 25 August 1919
Release date
25 August 1919 Sweden 15
23 August 1933 USA
Production Lone Star Corporation
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Film rating

6.5
Rate 10 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 10 September 2024
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