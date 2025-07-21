Menu
Happy Gilmore 2
IMDb Rating: 6.1
Happy Gilmore 2

Happy Gilmore 2

Happy Gilmore 2
Synopsis

Revisit Happy Gilmore's golf career after his win in the Tour Championship,
Happy Gilmore 2 - trailer 2
Country USA
Runtime 1 hour 54 minutes
Production year 2025
Online premiere 24 July 2025
World premiere 21 July 2025
Budget $30,000,000
Production Netflix, Happy Madison Productions, Pro Shop Studios
Also known as
Happy Gilmore 2, Счастливчик Гилмор 2, Baxtli Gilmor 2, Farciarz Gilmore 2, Ghinionistul 2, Golfbanens skræk 2, Happy Gilmore: Tay Golf Cừ Khôi 2, Happy, a flúgos golfos 2., Laimingasis Gilmoras 2, Mutlu Gilmore 2, O Maluco do Golfe 2, Rivalové 2, Terminagolf 2, Um Maluco no Golfe 2, Un tipo imprevedibile 2, Щасливчик Ґілмор 2, 球場古惑仔2, 高尔夫球也疯狂 2, 高爾夫球也瘋狂2
Director
Kyle Newacheck
Cast
Adam Sandler
Adam Sandler
Travis Kelce
Travis Kelce
Ben Safdie
Ben Safdie
Nick Swardson
Margaret Qualley
Margaret Qualley
7.1
14 votes
6.1 IMDb
Happy Gilmore 2 - trailer 2
