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6.7
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Visnja na Tasmajdanu
6.7
Visnja na Tasmajdanu
, 1968
Visnja na Tasmajdanu
Yugoslavia / Romantic / 18+
About
Showtimes
Cast & Crew
Posters
Filming locations
6.7
Cast
Neda Arnerić
Visnja
Miodrag Petrovic-Ckalja
Profesor francuskog jezika
Ljuba Tadić
Direktor skole
Velimir Bata Živojinović
Profesor filozofije
Branko Cvejic
Marko
Gojko Drulovic
Milos Petrovic
Slavko Simic
Profesor matematike
Radmila Savićević
Razredni staresina
Dragoljub Vojnov
Oli
Miodrag Kravljanac
Ziza
Director
Stole Jankovic
Writer
Sinisa Pavic
,
Stole Jankovic
Composer
Vojislav Borisavljevic
Cast and Crew
Film details
Country
Yugoslavia
Runtime
1 hour 39 minutes
Production year
1968
World premiere
17 July 1968
Release date
17 July 1968
Serbia
Production
Avala Film
Also known as
Visnja na Tasmajdanu, The Girl in the Park, Belgrádi románc, Fata din parc, Вишња на Ташмајдану, Višnja na Tašmajdanu
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Film rating
6.7
Rate
10
votes
6.8
IMDb
Showtimes
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