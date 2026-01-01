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Poster of Visnja na Tasmajdanu
6.7
Kinoafisha Films Visnja na Tasmajdanu
6.7

Visnja na Tasmajdanu

, 1968
Visnja na Tasmajdanu
Yugoslavia / Romantic / 18+
Poster of Visnja na Tasmajdanu
6.7

Cast

Neda Arnerić
Visnja
Miodrag Petrovic-Ckalja
Profesor francuskog jezika
Ljuba Tadić
Direktor skole
Velimir Bata Živojinović
Profesor filozofije
Branko Cvejic
Marko
Gojko Drulovic
Milos Petrovic
Slavko Simic
Profesor matematike
Radmila Savićević
Razredni staresina
Dragoljub Vojnov
Oli
Miodrag Kravljanac
Ziza
Director Stole Jankovic
Writer Sinisa Pavic, Stole Jankovic
Composer Vojislav Borisavljevic
Cast and Crew

Film details

Country Yugoslavia
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 1968
World premiere 17 July 1968
Release date
17 July 1968 Serbia
Production Avala Film
Also known as
Visnja na Tasmajdanu, The Girl in the Park, Belgrádi románc, Fata din parc, Вишња на Ташмајдану, Višnja na Tašmajdanu

Film rating

6.7
Rate 10 votes
6.8 IMDb
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