Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The New Year That Never Came
1 poster
Kinoafisha Films The New Year That Never Came

The New Year That Never Came

The New Year That Never Came 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

On the brink of revolution in 1989 Romania, six lives intersect amid protests and personal struggles, leading to the explosive fall of Ceausescu and the communist regime.
The New Year That Never Came - trailer
The New Year That Never Came  trailer
Country Romania
Runtime 2 hours 18 minutes
Production year 2024
World premiere 1 September 2024
Release date
26 March 2025 France
4 December 2025 Italy
7 March 2025 Lithuania N13
26 September 2024 Moldova AP 12
19 December 2024 Netherlands 12
27 September 2024 Romania N/A
Worldwide Gross $1,195,404
Production Kinotopia, All Inclusive Films, Centrul National al Cinematografiei (CNC)
Also known as
Anul Nou care n-a fost, The New Year That Never Came, El año nuevo que nunca llegó, Ce nouvel an qui n'est jamais arrivé, Det nya året som aldrig kom, L'anno nuovo che non arriva, Nova godina koja nikad neće stići, Nowy Rok, który nigdy nie nadszedł, O Ano Novo Que Não Aconteceu, O Ano Novo que Nunca Veio, Uus aasta, mis ei tulnudki, Η νέα χρονιά που δεν ήρθε ποτέ, Новий рік, який так і не настав, Новый год, который так и не наступил, 来なかったお正月, 革命在耶誕前夕
Director
Bogdan Muresanu
Cast
Emilia Dobrin
Iulian Postelnicu
Răzvan Vasilescu
Victoria Raileanu
Nicodim Ungureanu
Cast and Crew

Film rating

7.6
Rate 15 votes
8.1 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Trailers All trailers
The New Year That Never Came - trailer
The New Year That Never Came Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more