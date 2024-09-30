Menu
Poster of The Piano Lesson
IMDb Rating: 6.2
The Piano Lesson

Synopsis

A brother and sister's battle over a prized heirloom piano unleashes haunting truths about how the past is perceived — and who defines a family legacy.
The Piano Lesson - trailer #2
Country USA
Runtime 2 hours 5 minutes
Production year 2024
Online premiere 21 November 2024
World premiere 30 September 2024
Release date
8 November 2024 Australia M
7 November 2024 New Zealand M
Production Mundy Lane Entertainment, Netflix Studios
Also known as
The Piano Lesson, La lección de piano, Piano de Família, A zongoraóra, Bài Học Dương Cầm, La Leçon de piano, Lekcja gry na pianinie, Piyano Dersi, Урок фортепиано, Урок фортепіано, ピアノ・レッスン, 钢琴课, 鋼琴課
Director
Malcolm Washington
Cast
Samuel L. Jackson
John David Washington
Danielle Deadwyler
Ray Fisher
Corey Hawkins
7.1
6.2 IMDb
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
[first lines]
Boy Charles Hey, son. You remember how to whistle?
Young Boy Willie Yes. sir.
Boy Charles All right. You see anybody coming, I need you to whistle. You understand?
Young Boy Willie Yes. sir.
The Piano Lesson - trailer #2
The Piano Lesson - trailer
Stills
