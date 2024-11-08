Cast
Bárbara Santa-Cruz
Natalia
Andresito Germosen De La Cruz
Miguelín
Cast and Crew
Director
Rafa Cortés
Writer
Rafa Cortés, Jordi Galceran, Marta Sánchez, Javier Canales Sepúlveda, Emilio Tomé, Belén López Albert
Composer
Nacho Mastretta
Film details
Country
Spain
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2024
World premiere
8 November 2024
Release date
|5 June 2025
|Dominican Republic
|
|
|8 November 2024
|Spain
|
|
Worldwide Gross
$336,343
Production
A Name Like This, Federation Spain, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA)
Also known as
Amanece en Samaná, Samana Sunrise, Samaná