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6.0
Kinoafisha Films Samaná
6.0

Samaná

, 2024
Samaná
Spain / Romantic, Comedy / 18+
6.0

Synopsis

N/A

Cast

Alfredo Castro
Don Luis
Luis Tosar
Luis Tosar
Santi
Luis Zahera
Luis Zahera
Mario
María Luisa Mayol
Ale
Bárbara Santa-Cruz
Natalia
Charles Dance
Charles Dance
Noah Blum
Felix Tejeda
Wilson
Andresito Germosen De La Cruz
Miguelín
Héctor Aníbal
Hans
Álex Valdés
Iago
Director Rafa Cortés
Writer Rafa Cortés, Jordi Galceran, Marta Sánchez, Javier Canales Sepúlveda, Emilio Tomé, Belén López Albert
Composer Nacho Mastretta
Cast and Crew

Film details

Country Spain
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2024
World premiere 8 November 2024
Release date
5 June 2025 Dominican Republic
8 November 2024 Spain
Worldwide Gross $336,343
Production A Name Like This, Federation Spain, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA)
Also known as
Amanece en Samaná, Samana Sunrise, Samaná

Film rating

6.0
Rate 11 votes
5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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