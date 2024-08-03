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Poster of 110
6.9
110 - Trailer
Kinoafisha Films 110
6.9

110

, 2024
110
Russia / Drama / 18+
Trailers
Poster of 110
6.9
110 - Trailer
110  Trailer

Cast

Elizaveta Boyarskaya
Elizaveta Boyarskaya
Viktoriya
Dmitry Lysenkov
Dmitry Lysenkov
Igor
Polina Tsyganova
Aleksey Rozin
Aleksey Rozin
Danya Kolotov
Sasha Pankratov
Oksana Bazilevich
Oksana Bazilevich
Khoreograf
Kirill Ermakov
Kirill Ermakov
Khelga Filippova
Khelga Filippova
Tamara Vyacheslavovna
Mikhail Khuranov
Parshin
Marianna Korobeynikova
Albina
Mariya Lazyuk
Natasha Beroeva
Sergey Nikolaev
Kollega Viktorii
Director Ilya Mikheev
Writer Ilya Mikheev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2024
Online premiere 31 January 2025
World premiere 3 August 2024
Release date
12 September 2024 Russia Вольга
Budget 59,940,000 RUR
Production SPbGIKiT-Debyut, TVIN
Also known as
110

Film rating

6.9
Rate 19 votes
6 IMDb
Place in the rating
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110 - Trailer
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