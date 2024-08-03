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Russia / Drama / 18+
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Elizaveta Boyarskaya
Viktoriya
Dmitry Lysenkov
Igor
Polina Tsyganova
Aleksey Rozin
Danya Kolotov
Sasha Pankratov
Oksana Bazilevich
Khoreograf
Kirill Ermakov
Khelga Filippova
Tamara Vyacheslavovna
Mikhail Khuranov
Parshin
Marianna Korobeynikova
Albina
Mariya Lazyuk
Natasha Beroeva
Sergey Nikolaev
Kollega Viktorii
Director
Ilya Mikheev
Writer
Ilya Mikheev
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 39 minutes
Production year
2024
Online premiere
31 January 2025
World premiere
3 August 2024
Release date
12 September 2024
Russia
Вольга
Budget
59,940,000 RUR
Production
SPbGIKiT-Debyut, TVIN
Also known as
110
More
Film rating
6.9
Rate
19
votes
6
IMDb
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