Cast
Cast and Crew
Director
Vijay Milton
Writer
Vijay Milton
Composer
Vijay Antony, Roy, Hari Dafusia
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 13 minutes
Production year
2024
Online premiere
16 August 2024
World premiere
2 August 2024
Release date
|2 August 2024
|India
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|2 August 2024
|UAE
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|TBC
Worldwide Gross
$4,295
Production
Infiniti Film Ventures
Also known as
Mazhai Pidikatha Manithan, Secret Agent, Mazhai Pidikadha Manidhan, Mazhai Pidikadha Manithan, Saleem 2, Toofan, Mazhai Pidikatha Manidhan, Mazhai Pidikkatha Manithan, Salim 2