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Poster of Mazhai Pidikatha Manithan
5.8
Kinoafisha Films Mazhai Pidikatha Manithan
5.8

Mazhai Pidikatha Manithan

, 2024
Mazhai Pidikatha Manithan
India / Action / 18+
Poster of Mazhai Pidikatha Manithan
5.8

Cast

R. Sarathkumar
Vijay Antony
Karthik
Saranya Ponvannan
Murli Sharma
Sathyaraj
Sathyaraj
Dhananjaya
Daali
Surender Thakur
Thalaivasal Vijay
Megha Akash
Sowmya
Pruthvi Ambaar
Burma
A.L. Azhagappan
Dheekshithan
Director Vijay Milton
Writer Vijay Milton
Composer Vijay Antony, Roy, Hari Dafusia
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 13 minutes
Production year 2024
Online premiere 16 August 2024
World premiere 2 August 2024
Release date
2 August 2024 India
2 August 2024 UAE TBC
Worldwide Gross $4,295
Production Infiniti Film Ventures
Also known as
Mazhai Pidikatha Manithan, Secret Agent, Mazhai Pidikadha Manidhan, Mazhai Pidikadha Manithan, Saleem 2, Toofan, Mazhai Pidikatha Manidhan, Mazhai Pidikkatha Manithan, Salim 2

Film rating

5.8
Rate 15 votes
4.5 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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