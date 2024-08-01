Menu
Рейтинги
4.2 IMDb Rating: 3.6
Rate
9 posters
Kinoafisha Films Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie

Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie

Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie 18+
Synopsis

When Bikini Bottom is scooped from the ocean, scientific squirrel Sandy Cheeks and her pal SpongeBob SquarePants saddle up for Texas to save their town.
Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie - trailer
Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 2024
Online premiere 1 August 2024
World premiere 1 August 2024
Release date
18 October 2024 China
Production Nickelodeon Animation Studios, Nickelodeon Movies, United Plankton Pictures
Also known as
Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie, Al rescate de Fondo de Bikini: La película de Arenita Mejillas, S.O.S. Bikini Bottom: Une mission pour Sandy Écureuil, A Missão de Sandy Bochechas, Bikini Kasabası'nı Kurtarmak: Sandy Cheeks Filmi, Bikinifenék megmentése: Szandi Csovi nagy kalandja, Giải Cứu Bikini Bottom: Sứ Mệnh Của Sandy Cheeks, Ocalić Bikini Dolne: Sandy w akcji, Rettet Bikini Bottom: Der Sandy Cheeks Film, Salvar Bikini Bottom: O Filme da Sandy Cheeks, Sandy Obrăjori: Salvăm Fundul Oceanului, Sandy's Grote Film: Op zoek naar Bikinibroek, Saving Bikini Bottom, SvampBob Fyrkant: Sandy räddar Bikinibotten, Svampebob Firkant: Sandy redder Bikinibunden, Сенді Щікс: Порятунок Бікіні Боттом, Спасти Бикини-Боттом: Фильм Сэнди Чикс, サンディ・チークスのビキニタウン救出大作戦, 海绵宝宝：拯救比奇堡, 海绵宝宝外传电影：松鼠珊迪, 海绵宝宝松鼠珊迪衍生电影, 珊迪大電影：拯救比奇堡
Director
Liza Johnson
Cast
Tom Kenney
Tom Kenney
Clancy Brown
Clancy Brown
Bill Fagerbakke
Bill Fagerbakke
Mr. Lawrence
Rodger Bumpass
Rodger Bumpass
Cast and Crew

Cartoon rating

4.2
Rate 13 votes
3.6 IMDb
Write review
Place in the rating
Best Animated Films  Best Comedies 
Cartoon reviews

Киноафиша.инфо 11 September 2024, 18:43
Мы понимаем, что вряд ли кто-то может быть не в курсе, что события разворачиваются на дне, но всё-таки давайте без спойлеров 😏
2020privet 11 September 2024, 09:10
Днооооооо!
Film Trailers All trailers
Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie - trailer
Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie Trailer
Stills
