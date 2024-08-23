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Poster of Wróbel
6.4
Kinoafisha Films Wróbel
6.4

Wróbel

, 2024
Wróbel
Poland / Drama / 18+
Poster of Wróbel
6.4

Cast

Bartlomiej Kotschedoff
Bartlomiej Kotschedoff
Musician 'Dzery'
Piotr Rogucki
Pedro
Krzysztof Stroiński
Roman Wróbel
Jacek Borusinski
Remigiusz Wróbel
Agnieszka Matysiak
Sister Elzbieta
Radoslaw Majewski
Iwo Zaniewski
Professor
Wojciech Fiedorczuk
Marchewa
Maria Maj
Julia Chetnicka
Marzena Mazurek
Wojciech Kaluzynski
Coach
Janusz Mazurczak
Commander
Director Tomasz Gassowski
Writer Tomasz Gassowski
Composer Tomasz Gassowski
Cast and Crew

Film details

Country Poland
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2024
Online premiere 23 November 2024
World premiere 23 August 2024
Release date
23 August 2024 Poland
Worldwide Gross $61,568
Production Next Film, Abstraction Plan, Polski Instytut Sztuki Filmowej
Also known as
Wróbel, Sparrow

Film rating

6.4
Rate 12 votes
5.7 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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