Cast
Jacek Borusinski
Remigiusz Wróbel
Agnieszka Matysiak
Sister Elzbieta
Wojciech Fiedorczuk
Marchewa
Julia Chetnicka
Marzena Mazurek
Wojciech Kaluzynski
Coach
Janusz Mazurczak
Commander
Cast and Crew
Director
Tomasz Gassowski
Writer
Tomasz Gassowski
Composer
Tomasz Gassowski
Film details
Country
Poland
Runtime
1 hour 46 minutes
Production year
2024
Online premiere
23 November 2024
World premiere
23 August 2024
Worldwide Gross
$61,568
Production
Next Film, Abstraction Plan, Polski Instytut Sztuki Filmowej