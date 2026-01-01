Menu
The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years
The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years Awards
Awards and nominations of The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years 2016
About
Showtimes
Stills
Cast & Crew
Posters
Awards
Quotes
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Sound Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Winner
Outstanding Sound Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Winner
Outstanding Sound Mixing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Winner
Outstanding Sound Mixing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Winner
Outstanding Writing for Nonfiction Programming
Nominee
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Nominee
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Nominee
Outstanding Picture Editing for a Nonfiction Program
Nominee
BAFTA Awards 2017
Best Documentary
Nominee
