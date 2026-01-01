Menu
Awards and nominations of The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years 2016

Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Sound Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Winner
Winner
Outstanding Sound Mixing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Winner
Winner
Outstanding Writing for Nonfiction Programming
Nominee
 Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Nominee
Nominee
 Outstanding Picture Editing for a Nonfiction Program
Nominee
BAFTA Awards 2017 BAFTA Awards 2017
Best Documentary
Nominee
