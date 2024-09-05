Menu
Poster of Bad Genius
Рейтинги
6.9 IMDb Rating: 6.3
Bad Genius

Bad Genius

Bad Genius 18+
Synopsis

An English-language remake of the hit 2017 Thai film by Nattawut Poonpiriya. A highly-gifted student sees an opportunity to escape her roots by helping wealthy classmates cheat on key exams, but at great risk to her future.
Bad Genius - trailer in russian
Bad Genius  trailer in russian
Country Canada
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2024
Online premiere 15 October 2024
World premiere 5 September 2024
Release date
6 March 2025 Australia M
5 September 2024 Belarus
19 September 2024 Croatia o.A.
20 February 2025 Germany 16
13 September 2024 Iceland Unrated
29 January 2025 Indonesia 13+
12 September 2024 Israel All
5 September 2024 Kazakhstan 12+
5 September 2024 Kyrgyzstan 12+
1 May 2025 Mexico
3 October 2024 Montenegro o.A.
23 January 2025 Netherlands 12
25 September 2024 Philippines
19 December 2024 Portugal
19 September 2024 Qatar
3 October 2024 Serbia o.A.
20 September 2024 South Africa
2 June 2025 South Korea
12 September 2024 Thailand 15
19 September 2024 UAE TBC
19 September 2024 Ukraine 12+
5 September 2024 Uzbekistan
17 January 2025 Viet Nam
Worldwide Gross $320,390
Production Little Ray Media, Picture Perfect Federation, Picturestart
Also known as
Bad Genius, Bad Genius - Os Génios da Cábula, BAD GENIUS/バッド・ジーニアス, Genialna prevara, Genialny przekręt, Shekker Ge'oni, Thiên Tài Ném Phao, Επικίνδυνα μυαλά, Как взломать экзамен, Ліга мільйонерів
Director
J.C. Lee
Cast
Benedict Wong
Taylor Hickson
Sarah-Jane Redmond
Callina Liang
Tina Grant
Film in Collections
Movies About Geniuses

Film rating

6.9
15 votes
6.3 IMDb
Currently, the film is not showing in cinemas

Film Reviews

Weteran Mc 16 November 2024, 23:44
"Как взломать экзамен" - канадский триллер 2024 года об ученице из бедной семьи, которая поступает на бесплатной основе в частную школу в… Read more…
Nikita Stepanov 16 November 2024, 09:34
Прикольный фильм, про то как девчонка придумала необычный способ списывания на экзамене и начала зарабатывать на этом деньги. Но это ремейк, а вот… Read more…
Bad Genius - trailer in russian
Stills
