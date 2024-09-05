Bad Genius
18+
Country
Canada
Runtime
1 hour 36 minutes
Production year
2024
Online premiere
15 October 2024
World premiere
5 September 2024
Release date
6 March 2025
Australia
M
5 September 2024
Belarus
19 September 2024
Croatia
o.A.
20 February 2025
Germany
16
13 September 2024
Iceland
Unrated
29 January 2025
Indonesia
13+
12 September 2024
Israel
All
5 September 2024
Kazakhstan
12+
5 September 2024
Kyrgyzstan
12+
1 May 2025
Mexico
3 October 2024
Montenegro
o.A.
23 January 2025
Netherlands
12
25 September 2024
Philippines
19 December 2024
Portugal
19 September 2024
Qatar
3 October 2024
Serbia
o.A.
20 September 2024
South Africa
2 June 2025
South Korea
12 September 2024
Thailand
15
19 September 2024
UAE
TBC
19 September 2024
Ukraine
12+
5 September 2024
Uzbekistan
17 January 2025
Viet Nam
Worldwide Gross
$320,390
Production
Little Ray Media, Picture Perfect Federation, Picturestart
Also known as
Bad Genius, Bad Genius - Os Génios da Cábula, BAD GENIUS/バッド・ジーニアス, Genialna prevara, Genialny przekręt, Shekker Ge'oni, Thiên Tài Ném Phao, Επικίνδυνα μυαλά, Как взломать экзамен, Ліга мільйонерів