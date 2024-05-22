Menu
Poster of Angelo, dans la forêt mystérieuse
6.4 IMDb Rating: 6.2
Angelo, dans la forêt mystérieuse

Angelo, dans la forêt mystérieuse

Angelo dans la forêt mystérieuse 18+
Synopsis

It follows Angelo, a ten year old who dreams of becoming an explorer and a zoologist. When he goes to visit his granny, his parents leave him behind at a rest stop, and he decides to cut through the forest in search of them.
Angelo, dans la forêt mystérieuse - teaser
Angelo, dans la forêt mystérieuse  teaser
Country France / Luxembourg
Runtime 1 hour 21 minutes
Production year 2024
Online premiere 25 February 2025
World premiere 22 May 2024
Release date
31 October 2024 Russia Вольга
9 October 2025 Argentina ATP
31 October 2024 Azerbaijan 6+
31 October 2024 Belarus
29 August 2025 Bulgaria
9 October 2025 Chile TE+7
9 October 2025 Colombia
23 October 2024 France
8 January 2026 Guatemala
31 October 2024 Kazakhstan 6+
7 November 2024 Kyrgyzstan
21 February 2025 Lithuania
24 October 2024 Montenegro o.A.
9 October 2025 Peru
14 February 2025 Poland
20 February 2025 Portugal
13 October 2024 Serbia o.A.
16 April 2025 Spain
14 November 2024 Ukraine 0+
31 October 2024 Uzbekistan
6 December 2024 Viet Nam
Worldwide Gross $1,207,301
Production Je Suis Bien Content, Gao Shan Pictures, ZEILT productions
Also known as
Angelo dans la forêt mystérieuse, Angelo en el bosque mágico, Into the Wonderwoods, Angelo, dans la forêt mystérieuse, Angelo en el bosque misterioso, Ângelo na Floresta Mágica, Dans la forêt sombre et mystérieuse, Fantastyczny Angelo, In the Wonderwoods, Nhóc Quậy Và Khu Rừng Kỳ Diệu, Анджело в загадъчната гора, Лес чудес, Таємниці зачарованого лісу
Director
Alexis Ducord
Vincent Paronnaud
Cast
Yolande Moreau
Yolande Moreau
José Garcia
José Garcia
Philippe Katerine
Philippe Katerine
Cartoon in Collections
Animated Films for Boys Animated Films for Boys
Animated Films About Magic and Wizardry Animated Films About Magic and Wizardry
Feature-Length Cartoons about Animals Feature-Length Cartoons about Animals

6.4

6.4
15 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Cartoon reviews

Мария Шевченко 3 November 2024, 19:13
Скучный мультик. На середине мультика люди уходили.
Dandelion Li 9 November 2024, 21:01
Жаль. Трейлер весьма прикольный.
Angelo, dans la forêt mystérieuse - teaser
Angelo, dans la forêt mystérieuse Teaser
Angelo, dans la forêt mystérieuse - trailer in russian
Angelo, dans la forêt mystérieuse Trailer in russian
Stills
