Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Площадки
Kinoafisha
Films
Mult v kino. Vypusk # 171: Mumiya moya!
Mult v kino. Vypusk # 171: Mumiya moya!
, 2024
Mult v kino. Vypusk # 171: Mumiya moya!
Russia / Animation / 18+
Trailers
About
Showtimes
Stills
Cast & Crew
Posters
Trailers
Mult v kino. Vypusk # 171: Mumiya moya!
Trailer
Trailer
Director
Serguei Bratersky
,
Elena Filippik
,
Aleksey Ignatov
,
Dmitriy Ilyushin
Cast and Crew
Animated film details
Country
Russia
Runtime
41 minutes
Production year
2024
Worldwide Gross
$29,532
Also known as
Mult v kino. Vypusk # 171: Mumiya moya!, Мульт в кино. Выпуск # 171: Мумия моя!
More
Cartoon rating
0.0
Rate
0
vote
Place in the rating
Best Animated Films
Best Russian Films
Film Trailers
All trailers
Mult v kino. Vypusk # 171: Mumiya moya!
Trailer
0
0
All trailers
All Top Trailers on Our Channel
Stills
Showtimes
Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Alert me about the premiere
Now Playing
New Releases
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
2025, USA, Horror
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree