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Poster of Mult v kino. Vypusk # 171: Mumiya moya!
Mult v kino. Vypusk # 171: Mumiya moya! - Trailer
Kinoafisha Films Mult v kino. Vypusk # 171: Mumiya moya!

Mult v kino. Vypusk # 171: Mumiya moya!

, 2024
Mult v kino. Vypusk # 171: Mumiya moya!
Russia / Animation / 18+
Trailers
Poster of Mult v kino. Vypusk # 171: Mumiya moya!
Mult v kino. Vypusk # 171: Mumiya moya! - Trailer
Mult v kino. Vypusk # 171: Mumiya moya!  Trailer
Director Serguei Bratersky, Elena Filippik, Aleksey Ignatov, Dmitriy Ilyushin
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 41 minutes
Production year 2024
Worldwide Gross $29,532
Also known as
Mult v kino. Vypusk # 171: Mumiya moya!, Мульт в кино. Выпуск # 171: Мумия моя!

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Mult v kino. Vypusk # 171: Mumiya moya! - Trailer
Mult v kino. Vypusk # 171: Mumiya moya! Trailer
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