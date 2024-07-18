Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Zahradník
6.3
Kinoafisha Films Zahradník
6.3

Zahradník

, 2024
Zahradník
Czechia / Drama / 18+
Poster of Zahradník
6.3

Cast

Oldřich Kaiser
Oldřich Kaiser
Gardener
Alena Mihulová
Mayor
Štěpán Kozub
Security guard
Dása Vokatá
Gardener's wife
Jiří Vyorálek
Michal Isteník
Real Estate Agent
Petr Lnenicka
Lawyer
Luboš Veselý
Customer
Sára Arnsteinová
Young wife
Jirí Simek
Young husband
Tomás Jerábek
Policeman #1
Director Jirí Havelka
Writer Jirí Havelka, Karel Capek
Cast and Crew

Film details

Country Czechia
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2024
World premiere 18 July 2024
Release date
18 July 2024 Czechia
Worldwide Gross $338,859
Production DonArt Production
Also known as
Zahradníkuv rok, Das Jahr des Gärtners, El año del jardinero, Gartnerens år, L'année du jardinier, A kertész éve, Aedniku aasta, Ano do jardineiro, Anul grădinarului, Bahçıvan yılı, Dārznieka gads, Het jaar van de tuinier, L'anno del giardiniere, Leto vrtnarja, O ano do jardineiro, Puutarhurin vuosi, Rok ogrodnika, Sodininko metai, Tahun tukang kebun, The Gardener's Year, Trädgårdsmästarens år, Záhradníkov rok, Έτος του κηπουρού, Рік садівника, 庭師の年, Zahradník

Film rating

6.3
Rate 11 votes
6.5 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more