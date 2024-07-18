Zahradníkuv rok, Das Jahr des Gärtners, El año del jardinero, Gartnerens år, L'année du jardinier, A kertész éve, Aedniku aasta, Ano do jardineiro, Anul grădinarului, Bahçıvan yılı, Dārznieka gads, Het jaar van de tuinier, L'anno del giardiniere, Leto vrtnarja, O ano do jardineiro, Puutarhurin vuosi, Rok ogrodnika, Sodininko metai, Tahun tukang kebun, The Gardener's Year, Trädgårdsmästarens år, Záhradníkov rok, Έτος του κηπουρού, Рік садівника, 庭師の年, Zahradník
Film rating
6.3
Rate11 votes
6.5IMDb
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