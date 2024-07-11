Menu
Poster of It All Ends Here
1 poster
Kinoafisha Films It All Ends Here

It All Ends Here

Svemu dodje kraj 18+
Synopsis

A successful lawyer gets in conflict with a powerful client because of whom he is on a verge of losing everything.
It All Ends Here - trailer
It All Ends Here  trailer
Country Bosnia and Herzegovina / Bulgaria / Croatia / North Macedonia / Montenegro / Serbia / Turkey
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2024
Online premiere 17 April 2025
World premiere 11 July 2024
Release date
26 September 2024 Croatia o.A.
10 October 2024 Montenegro o.A.
10 October 2024 Serbia o.A.
Worldwide Gross $75,254
Production Inter Film
Also known as
Svemu dodje kraj, It All Ends Here, Svemu dođe kraj, Všechno jednou skončí
Director
Rajko Grlić
Cast
Boris Isaković
Emir Hadžihafizbegović
Jelena Djokic
Marina Redzepovic
Janko Popovic Volaric
Cast and Crew

Film rating

6.1
Rate 11 votes
6.3 IMDb
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Trailers
It All Ends Here - trailer
It All Ends Here Trailer
