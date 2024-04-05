Menu
Poster of Azrael
Рейтинги
4.7 IMDb Rating: 5.3
Rate
2 posters
Azrael

Azrael 18+
Synopsis

Many years following the apocalypse, a devout cult of mute zealots hunts down a young woman, Azrael, who has escaped her imprisonment. Recaptured by its ruthless leaders, Azrael is to be sacrificed to pacify an ancient evil that resides deep within the surrounding wilderness – yet she will stop at nothing to ensure her own survival. In what follows, Azrael makes a savage bid for freedom as her escape accelerates towards a vicious, revenge-fueled showdown.
Azrael - trailer
Azrael  trailer
Country Estonia / USA
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2024
Online premiere 7 October 2024
World premiere 5 April 2024
Release date
3 October 2024 Russia Global Film
27 September 2024 Estonia
31 October 2024 Greece
10 October 2024 Kazakhstan 18+
10 October 2024 Kyrgyzstan 16+
27 September 2024 Latvia N16
27 September 2024 Lithuania
7 November 2024 Netherlands
16 October 2024 Philippines
23 January 2025 Thailand 18
27 September 2024 Turkey 18+
7 November 2024 Ukraine
10 October 2024 Uzbekistan 18+
Budget $12,000,000
Worldwide Gross $666,611
Production C2 Motion Picture Group, Homeless Bob Production, Traffic.
Also known as
Azrael, Тихое место: Азраэль, Azrael - Angel of Death, Azrael: Angel of Death, Azraela, Azrail, Азраїл: Світ тиші
Director
E.L. Katz
Cast
Samara Weaving
Samara Weaving
Nathan Stewart-Jarrett
Nathan Stewart-Jarrett
Victoria Carmen Sonne
Eero Milonoff
Eero Milonoff
Sebastian Bull
Cast and Crew

Film rating

4.7
Rate 23 votes
5.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3722
Film Reviews

User 6 October 2024, 22:44
Тяжелый фильм для просмотра
kristina010604 5 October 2024, 23:39
Полная фигня !!!!
Azrael - trailer
Azrael Trailer
Azrael - trailer in russian
Azrael Trailer in russian
Stills
