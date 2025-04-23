Menu
Until Dawn

Until Dawn

Until Dawn 18+
Synopsis

Film adaptation of the 2015 video game of the same name.
Until Dawn - trailer
Until Dawn  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2025
Online premiere 24 April 2025
World premiere 23 April 2025
Release date
23 April 2025 Russia 18+
24 April 2025 American Samoa
24 April 2025 Australia
24 April 2025 Brazil
25 April 2025 Bulgaria
24 April 2025 Chile 18
24 April 2025 Colombia
24 April 2025 Croatia
24 April 2025 Czechia
24 April 2025 Dominican Republic
25 April 2025 Estonia
25 April 2025 Finland
23 April 2025 France
24 April 2025 Georgia R
24 April 2025 Germany
25 April 2025 Great Britain 15
24 April 2025 Greece
24 April 2025 Guatemala
24 April 2025 Hong Kong
24 April 2025 Hungary
24 April 2025 Iceland Unrated
23 April 2025 Indonesia
25 April 2025 Ireland 16
24 April 2025 Israel
24 April 2025 Italy
1 August 2025 Japan R18+
24 April 2025 Kazakhstan 18+
24 April 2025 Kyrgyzstan 16+
25 April 2025 Latvia N16
25 April 2025 Lithuania N
24 April 2025 Macao D
24 April 2025 Mexico
24 April 2025 Moldova N 16
24 April 2025 Montenegro o.A.
24 April 2025 Netherlands 16
23 April 2025 New Zealand R16
24 April 2025 Panama
24 April 2025 Peru
25 April 2025 Philippines R-16
25 April 2025 Poland
24 April 2025 Portugal M/16
24 April 2025 Puerto Rico R
24 April 2025 Qatar
25 April 2025 Romania
24 April 2025 Saudi Arabia
24 April 2025 Serbia o.A.
24 April 2025 Singapore
24 April 2025 Slovakia 15
25 April 2025 South Africa
25 April 2025 Spain
25 April 2025 Sweden 15
24 April 2025 Switzerland
24 April 2025 Thailand
25 April 2025 Turkey
24 April 2025 UAE 18TC
25 April 2025 USA
24 April 2025 Ukraine 16+
24 April 2025 Uzbekistan
9 May 2025 Viet Nam
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $54,037,477
Production Screen Gems, PlayStation Productions, Mångata Production
Also known as
Until Dawn, Until Dawn: Noche de terror, 'Ad Ha'Zrikha, Iki aušros, Şafağa Kadar, Until Dawn - Fino all'alba, Until Dawn 死亡輪迴, Until Dawn: Bí Mật Kinh Hoàng, Until Dawn: La mort sans fin, Until Dawn: Noite de Terror, Until Dawn: до світанку, Until Dawn. Õuduste öö, До світанку, Дожить до рассвета, अंटिल डॉन, アンティル・ドーン, 直到黎明
Director
David F. Sandberg
David F. Sandberg
Cast
Odessa A'zion
Odessa A'zion
Michael Cimino
Michael Cimino
Maia Mitchell
Maia Mitchell
Peter Stormare
Peter Stormare
Cast and Crew

Film rating

6.2
Rate 28 votes
5.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2913 In the Horror genre  284 In films of USA  1778
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
Weteran Mc 8 July 2025, 03:51
"Дожить до рассвета" - голливудский фильм ужасов 2025 года, повествующий о группе друзей, приехавших в "глухое" место в поисках… Read more…
nbtt3700 17 May 2025, 19:22
Пол звезды за множетство скримеров, но фильм интересный, снят качественно
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Until Dawn - trailer
Until Dawn Trailer
Until Dawn - trailer in russian
Until Dawn Trailer in russian
All Top Trailers on Our Channel
Stills
