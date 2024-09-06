Menu
Russian
Poster of A Beautiful Imperfection
6.8 IMDb Rating: 6.3
Kinoafisha Films A Beautiful Imperfection

A Beautiful Imperfection

Een Schitterend Gebrek 18+
Synopsis

The passionate story of the life and love of Lucia, a renowned veiled courtesan who is the exception to the rule.
Country Netherlands / Belgium / Italy
Runtime 1 hour 8 minutes
Production year 2024
Online premiere 12 September 2024
World premiere 6 September 2024
Release date
17 October 2024 Russia Наше кино
17 October 2024 Belarus
21 August 2025 Italy
31 October 2024 Kazakhstan 18+
17 October 2024 Kyrgyzstan 16+
12 September 2024 Netherlands 12
5 November 2025 Serbia o.A.
14 October 2024 Spain 16
10 October 2024 Ukraine
17 October 2024 Uzbekistan 18+
Worldwide Gross $1,167,356
Production Kaap Holland Film, Kino Produzioni, Eyeworks Film & TV Drama
Also known as
Een Schitterend Gebrek, A Beautiful Imperfection, Os Olhos de Lucia, Una belleza imperfecta, Прекрасна недосконалість, Тайная любовь Казановы
Director
Michiel van Erp
Cast
Jonah Hauer-King
Jonah Hauer-King
Sam Hazeldine
Sam Hazeldine
Angela Sant'Albano
Dar Zuzovsky
Ruth Becquart
Cast and Crew

Film rating

6.8
15 votes
6.3 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Comon 23 October 2024, 19:06
Приличный фильм, красивые актёры, красивый и интересный сюжет, историческая аутентичность, вообщем вполне смотрибельно
Киноафиша.инфо 23 October 2024, 19:12
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
