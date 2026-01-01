Menu
Kinoafisha Films Alarum Alarum Awards

Awards and nominations of Alarum 2024

Razzie Awards 2026 Razzie Awards 2026
Worst Actor
Nominee
 Worst Supporting Actor
Nominee
 Worst Supporting Actress
Nominee
