Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Going 46
Not going 5
Kinoafisha Films I Know What You Did Last Summer

I Know What You Did Last Summer

I Know What You Did Last Summer
Напомним о выходе в прокат
Going 46
Not going 5

Synopsis

Legacy sequel to "I Know What You Did Last Summer" (1997). Premise TBA.
I Know What You Did Last Summer - trailer 2
I Know What You Did Last Summer  trailer 2
Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2025
Online premiere 25 August 2025
World premiere 15 July 2025
Release date
24 July 2025 Russia
17 July 2025 Argentina +13
17 July 2025 Australia
17 July 2025 Brazil
18 July 2025 Bulgaria
18 July 2025 Canada 14A
17 July 2025 Chile 14
17 July 2025 Colombia
17 July 2025 Croatia
17 July 2025 Czechia
17 July 2025 Dominican Republic
18 July 2025 Estonia
18 July 2025 Finland
23 July 2025 France
17 July 2025 Georgia R
17 July 2025 Germany
18 July 2025 Great Britain
17 July 2025 Greece
17 July 2025 Guatemala
17 July 2025 Hong Kong
17 July 2025 Hungary 18
17 July 2025 Iceland Unrated
16 July 2025 Indonesia 17+
18 July 2025 Ireland 15A
17 July 2025 Israel
16 July 2025 Italy
17 July 2025 Kazakhstan 18+
17 July 2025 Kyrgyzstan 16+
18 July 2025 Latvia (none)
18 July 2025 Lithuania N
17 July 2025 Macao C
17 July 2025 Mexico
24 July 2025 Moldova N 16
17 July 2025 Netherlands 16
17 July 2025 Peru
30 July 2025 Philippines
18 July 2025 Poland
17 July 2025 Puerto Rico R
17 July 2025 Qatar
18 July 2025 Romania
31 July 2025 Singapore
17 July 2025 Slovakia 15
17 July 2025 Slovenia
18 July 2025 South Africa
18 July 2025 Spain
18 July 2025 Sweden 15
31 July 2025 Thailand
18 July 2025 Turkey
17 July 2025 UAE 18TC
18 July 2025 USA
17 July 2025 Ukraine
17 July 2025 Uzbekistan
18 July 2025 Viet Nam
Budget $18,000,000
Worldwide Gross $64,737,671
Production Columbia Pictures, Screen Gems, Original Film
Also known as
I Know What You Did Last Summer, Sé lo que hicieron el verano pasado, Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, Souviens-toi... l'été dernier, Я знаю, что вы сделали прошлым летом, 'Ani Yo'de'a Ma 'Assita Ba'Ka'itz Ha'Akharon, Eelmise suve saladus, Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum, I Know What You Did Last Summer Sequel/Sony Project, Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast 4, Koszmar minionego lata, Le Pacte Du Silence, Mùa Hè Kinh Hãi, Sé lo que hicisteis el último verano, Sei o Que Fizeste no Verão Passado, So cosa hai fatto, Știu ce ai făcut vara trecută, Știu ce-ai făcut astă-vară, Tajemství loňského léta, Tiedän mitä teit viime kesänä, Tudom, mit tettél tavaly nyáron, Žinau, ką padarei aną vasarą, Ξέρω τι κάνατε πέρσι το καλοκαίρι, Знам шта сте радили прошлог лета, Я знаю, що ви скоїли минулого літа, 是誰搞的鬼, 舊年暑假搞乜鬼
Director
Jenn Robinson
Elisha Christian
Cast
Jennifer Love Hewitt
Jennifer Love Hewitt
Freddie Prinze Jr.
Freddie Prinze Jr.
Sarah Michelle Gellar
Sarah Michelle Gellar
Madelyn Cline
Madelyn Cline
Cast and Crew
Film in Collections
All Parts of the Film ‘I Know What You Did Last Summer’ All Parts of the Film ‘I Know What You Did Last Summer’
Best Horror Films About Teenagers and Students Best Horror Films About Teenagers and Students
Horror Films About Groups of Friends Horror Films About Groups of Friends

Film rating

6.0
Rate 24 votes
5.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3107 In the Horror genre  325 In the Thriller genre  638 In films of USA  1880
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
User 12 September 2025, 23:25
Нормальный, смотрибельный.
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
I Know What You Did Last Summer - trailer 2
I Know What You Did Last Summer Trailer 2
I Know What You Did Last Summer - trailer
I Know What You Did Last Summer Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
Here
Here
2024, USA, Drama
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more