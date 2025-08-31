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Poster of The Wizard of the Kremlin
6.0
The Wizard of the Kremlin - Trailer
Kinoafisha Films The Wizard of the Kremlin
6.0

The Wizard of the Kremlin

, 2025
The Wizard of the Kremlin
France / Thriller, Drama / 18+
Trailers
Going 6
Not going 2
Poster of The Wizard of the Kremlin
6.0
Going 6
Not going 2
The Wizard of the Kremlin - Trailer
The Wizard of the Kremlin  Trailer

Cast

Alicia Vikander
Alicia Vikander
Ksenia
Jude Law
Jude Law
Vladimir Putin
Paul Dano
Paul Dano
Vadim Baranov
Zach Galifianakis
Zach Galifianakis
Tom Sturridge
Tom Sturridge
Dmitri Sidorov
Will Keen
Boris Berezovsky
Jeffrey Wright
Jeffrey Wright
Rowland
Matthew Baunsgard
Larry
Tom J. Benedict
Media-Most Executive 1
Magne-Håvard Brekke
Edouard Limonov
Dan Cade
Agent Johnson
Emmanuel Carrère
Director Olivier Assayas
Writer Olivier Assayas, Emmanuel Carrère, Giuliano Da Empoli, David H. Pickering
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2025
World premiere 31 August 2025
Release date
23 April 2026 Argentina
23 July 2026 Australia MA 15+
9 April 2026 Austria 14
14 May 2026 Bahrain
28 January 2026 Belgium 12
9 April 2026 Brazil
30 January 2026 Bulgaria
16 April 2026 Chile 14
26 February 2026 Croatia
26 February 2026 Czechia
30 January 2026 Estonia
13 March 2026 Finland
26 November 2025 France
9 April 2026 Germany
17 April 2026 Great Britain
12 March 2026 Greece
2 April 2026 Hungary 16
17 April 2026 Ireland
12 February 2026 Italy
6 February 2026 Latvia (none)
7 May 2026 Mexico
5 March 2026 Montenegro o.A.
26 February 2026 Netherlands 12
30 April 2026 Peru
14 May 2026 Qatar
15 May 2026 Romania
14 May 2026 Saudi Arabia
26 February 2026 Serbia o.A.
20 February 2026 Spain
13 March 2026 Sweden 15
23 April 2026 Switzerland 14
8 May 2026 Turkey
14 May 2026 UAE
15 May 2026 USA R
Worldwide Gross $8,441,099
Production Curiosa Films, Gaumont, France 2 Cinéma
Also known as
Le mage du Kremlin, The Wizard of the Kremlin, El mago del Kremlin, Der Magier im Kreml, O Mago do Kremlin, A Kreml mágusa, Čarobnjak Iz Kremlja, Čaroděj z Kremlu, Čarodejník z Kremľu, Čarovnik iz Kremlja, Il Mago del Cremlino - Le origini di Putin, Kremļa burvis, Kremli võlur, Kremlin'in Büyücüsü, Mag iz Kremlja, Mag z Kremla, Trollkarlen i Kreml, Vrăjitorul din Kremlin, Ο μάγος του Κρεμλίνου, Кремлевский волшебник, Кремлёвский волшебник

Film rating

6.0
Rate 14 votes
6 IMDb
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The Wizard of the Kremlin - Trailer
The Wizard of the Kremlin Trailer
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Quotes

Vladimir Putin I've been Interim president for 3 months. We are the Government. Our Campaign is the News, what we do, the history we are making. Nobody believes in Advertising anymore. Facts are the only Advertising which is interesting.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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