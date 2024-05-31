The Great Lillian Hall
The Great Lillian Hall
Напомним о выходе в прокат
Country
USA
Runtime
1 hour 50 minutes
Production year
2024
Online premiere
31 May 2024
World premiere
31 May 2024
Release date
|26 June 2025
|Russia
| Парадиз
|
|5 June 2025
|Australia
|
|
|29 May 2025
|Greece
|
|
|26 June 2025
|Kazakhstan
|
|16+
|7 March 2025
|South Africa
|
|
|30 June 2024
|Spain
|
|12
|19 June 2025
|UAE
|
|18TC
Budget
$8,000,000
Worldwide Gross
$201,338
Production
Crazy Legs Features, Crazy Legs Productions, Bruce Cohen Productions
Also known as
The Great Lillian Hall, La gran Lillian Hall, La grande Lillian Hall, Muhteşem Lillian Hall, Places, Please, Wspaniała Lillian, Великая Лилиан Холл, 璀璨百老匯