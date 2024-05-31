Menu
Poster of The Great Lillian Hall
8.0 IMDb Rating: 7.3
Kinoafisha Films The Great Lillian Hall

Напомним о выходе в прокат
The Great Lillian Hall - trailer in russian
The Great Lillian Hall  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2024
Online premiere 31 May 2024
World premiere 31 May 2024
Release date
26 June 2025 Russia Парадиз
5 June 2025 Australia
29 May 2025 Greece
26 June 2025 Kazakhstan 16+
7 March 2025 South Africa
30 June 2024 Spain 12
19 June 2025 UAE 18TC
Budget $8,000,000
Worldwide Gross $201,338
Production Crazy Legs Features, Crazy Legs Productions, Bruce Cohen Productions
Also known as
The Great Lillian Hall, La gran Lillian Hall, La grande Lillian Hall, Muhteşem Lillian Hall, Places, Please, Wspaniała Lillian, Великая Лилиан Холл, 璀璨百老匯
Director
Michael Cristofer
Michael Cristofer
Cast
Kathy Bates
Pierce Brosnan
Jessica Lange
Lily Rabe
Jesse Williams
Cast and Crew

Film rating

Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
ikolmogorova 4 September 2025, 15:33
Думаю, что американская актриса театра, кино и телевидения, продюссер, фотохудожник, иллюстратор, певица, Джессика Лэнг, не нуждается в особом… Read more…
Киноафиша.инфо 31 July 2025, 17:50
Рады, что фильм оставил такие сильные эмоции — значит, точно попал в настроение!
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
The Great Lillian Hall - trailer in russian
The Great Lillian Hall Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
