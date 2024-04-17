Cast and Crew
Director
Roman Blazhan
Writer
Roman Blazhan
Composer
Geoffroy Berlioz, Jérôme Rebotier
Film details
Country
Ukraine
Runtime
1 hour 17 minutes
Production year
2024
Online premiere
3 December 2024
World premiere
17 April 2024
Production
ARTE, Agence Nationale de Gestion des Oeuvres Audiovisuelles (ANGOA), Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Also known as
The Basement, Enfermés par les Russes, Yahidne 2022, День як день, Basement 341, Das Kellergefängnis von Jahidne, Piwnica