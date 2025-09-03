Menu
7.8 IMDb Rating: 7.7
Kinoafisha Films Downton Abbey 3

Downton Abbey 3

Downton Abbey 3
Synopsis

When Mary finds herself at the center of a public scandal and the family faces financial strife, the entire household grapples with the threat of social disgrace. The Crawleys must embrace change as the staff prepares for a new chapter with the next generation leading Downton Abbey into the future.

Downton Abbey 3 - trailer
Downton Abbey 3  trailer
Country USA
Runtime 2 hours 3 minutes
Production year 2025
World premiere 3 September 2025
Release date
11 September 2025 Australia
11 September 2025 Brazil
12 September 2025 Canada
11 September 2025 Croatia
11 September 2025 Czechia
11 September 2025 Denmark
11 September 2025 Dominican Republic
12 September 2025 Estonia
12 September 2025 Finland
10 September 2025 France
11 September 2025 Germany
12 September 2025 Great Britain
11 September 2025 Greece
11 September 2025 Hong Kong
11 September 2025 Hungary
25 September 2025 Iceland Allowed
12 September 2025 Ireland PG
12 September 2025 Italy
11 September 2025 Latvia N12
12 September 2025 Lithuania N
25 September 2025 Montenegro o.A.
11 September 2025 Netherlands 12
12 September 2025 Norway
10 September 2025 Philippines
12 September 2025 Poland
12 September 2025 Romania
25 September 2025 Serbia o.A.
11 September 2025 Singapore
12 September 2025 South Africa
12 September 2025 Spain
12 September 2025 Sweden
11 September 2025 Switzerland 6
12 September 2025 USA
12 September 2025 Ukraine
Worldwide Gross $43,484,360
Production Focus Features, Carnival Film & Television
Also known as
Downton Abbey: The Grand Finale, Downton Abbey: El gran final, Downton Abbey: Das große Finale, Abația Downton 3, Abația Downton: Final glorios, Abația Downton: Finala mare, Abația Downton: Finalul glorios, Abația Downton: Finalul mare, Abația Downton: Marea finală, Abația Downton: Marele Final, Dauntono abatija: Didysis finalas, Dauntonska Opatija: Veliko Finale, Downton Abbey 3, Downton Abbey III : Le Grand Final, Downton Abbey: A nagy finálé, Downton Abbey: Den store finale, Downton Abbey: Final glorios, Downton Abbey: Finala mare, Downton Abbey: Finalul glorios, Downton Abbey: Finalul mare, Downton Abbey: Grand Finale, Downton Abbey: La Grande Finale, Downton Abbey: Marea finală, Downton Abbey: Marele Final, Downton Abbey: O Grande Final, Downton Abbey: Ved veis ende, Downton Abbey: Viimeinen näytös, Downton Abbey. Wielki finał, Panství Downton: Velké finále, Tu Viện Downton: Hồi Kết, Абатство Даунтон: Величний фінал, Аббатство Даунтон 3, 唐頓莊園：盛世終章
Director
Simon Curtis
Simon Curtis
Cast
Joely Richardson
Joely Richardson
Paul Giamatti
Paul Giamatti
Michelle Dockery
Michelle Dockery
Dominic West
Dominic West
Phyllis Logan
Phyllis Logan
Cast and Crew

Film rating

7.8
Rate 14 votes
7.7 IMDb
Film Reviews
No reviews
Film Trailers
Downton Abbey 3 - trailer
Downton Abbey 3 Trailer
Downton Abbey 3 - teaser
Downton Abbey 3 Teaser
