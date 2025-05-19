Menu
Kinoafisha Films Bring Her Back

Bring Her Back

Bring Her Back 18+
Synopsis

Following the death of their father, a brother and sister are introduced to their new sibling by their foster mother, only to learn that she has a terrifying secret.

Bring Her Back - trailer 2
Bring Her Back  trailer 2
Country Australia / USA
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2025
Online premiere 30 June 2025
World premiere 19 May 2025
Release date
29 May 2025 Russia Вольга 18+
21 August 2025 Argentina
29 May 2025 Australia
28 May 2025 Belgium
21 August 2025 Brazil
1 August 2025 Bulgaria
29 May 2025 Cambodia
30 May 2025 Canada
21 August 2025 Chile 18
21 August 2025 Colombia
31 July 2025 Croatia
14 August 2025 Czechia
31 July 2025 Denmark
21 August 2025 Dominican Republic
1 August 2025 Estonia
15 August 2025 Finland
2 July 2025 France
29 May 2025 Georgia R
7 August 2025 Germany
1 August 2025 Great Britain
21 August 2025 Greece
21 August 2025 Guatemala
29 May 2025 Hong Kong
31 July 2025 Hungary 18
31 July 2025 Iceland Unrated
4 July 2025 India
30 May 2025 Indonesia
1 August 2025 Ireland
29 May 2025 Israel
29 May 2025 Italy
29 May 2025 Kazakhstan
31 July 2025 Kyrgyzstan 16+
1 August 2025 Latvia A18
1 August 2025 Lithuania N
29 May 2025 Macao
29 May 2025 Malaysia
21 August 2025 Mexico C
31 July 2025 Montenegro o.A.
6 June 2025 Myanmar
31 July 2025 Netherlands 16
29 May 2025 New Zealand
1 August 2025 Norway 18
21 August 2025 Peru
16 July 2025 Philippines
1 August 2025 Poland
31 July 2025 Portugal
29 May 2025 Puerto Rico R
31 July 2025 Qatar
1 August 2025 Romania
31 July 2025 Serbia o.A.
17 July 2025 Singapore
31 July 2025 Slovakia 18
1 August 2025 South Africa
6 June 2025 South Korea
1 August 2025 Spain
30 May 2025 Sweden
14 August 2025 Switzerland 18
29 May 2025 Taiwan, Province of China
5 June 2025 Thailand
1 August 2025 Turkey
31 July 2025 UAE 18TC
30 May 2025 USA
29 May 2025 Ukraine
31 July 2025 Uzbekistan 18+
30 May 2025 Viet Nam
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $38,953,734
Production Causeway Films, Salmira Productions, The South Australian Film Corporation
Also known as
Bring Her Back, Haz que regrese, Vrati mi je, Bring Her Back: Torna da me, Devuélvemela, Faça Ela Voltar, Grąžink ją atgal, Hozd vissza őt, Lehakhzir Otta, Mượn Hồn Đoạt Xác, Oddaj ją, Onu Geri Getir, Reviens-moi, Substitution - Bring Her Back, Too ta tagasi, Volta Para Mim, Φέρ' την πίσω, Верни её, Верни её из мёртвых, Поверни її назад, 滿血復活, 還魂
Director
Danny Philippou
Michael Philippou
Cast
Sally Hawkins
Billy Barratt
Olga Miller
Sally-Anne Upton
Cast and Crew
Film in Collections
Film rating

7.2
Rate 27 votes
7.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1391 In the Horror genre  78 In films of Australia  16 In films of USA  861
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
wildhorse88 5 June 2025, 20:04
Какие же слабые фильмы ужасов пошли и этот не исключение! Где страх, актерская игра, сюжет?! Скучно. Не интересно.
User 1 June 2025, 22:23
Этот фильм вызывает в некоторые моменты не стах,а чувство мерзости в кадре,скорее этот фильм не про страх и скримеров,таке по моему мнению тут больше мелодрамы/драмы чем ужаса
Bring Her Back - trailer 2
Bring Her Back - trailer
Stills
